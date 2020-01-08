تراجع صادرات مصر من القطن 17% في أول 3 أشهر للموسم الحالي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت عزة رشوان، رئيسة اتحاد مصدري الأقطان، إن حجم صادرات القطن خلال أول 3 شهور من الموسم الحالي تراجعت بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي.

وأضافت عزة لمصراوي، أن حجدم التعاقدات خلال الفترة الحالية 44 ألف طن، مقابل 53 ألف طن قطن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويبدأ موسم التصدير في مصر في سبتمبر 2019 وينتهي في 31 أغسطس 2020.

وكانت صادرات مصر من القطن خلال الموسم الماضي 2018-2019، قفزت بنسبة 60% مقارنة بالموسم السابق له، بحسب ما قالته رئيس اتحاد مصدري الأقطان، لمصراوي.

وتتوقع عزة رشوان، تراجع حجم صادرات القطن المصري خلال الموسم الجاري مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة تخفيض المساحة المزروعة هذا العام، بالإضافة إلى تراجع إنتاجية المحصول.

وبلغ إجمالي القطن المصدر الموسم الماضي نحو 1.8 مليون قنطار من القطن (88 ألف طن)، مقابل نحو1.1 مليون قنطار (بنحو 55 ألف قنطار) في الموسم السابق له.

وارتفع إنتاج محصول القطن في مصر من 1.4 مليون قنطار في الموسم 2017-2018، إلى 2.5 مليون قنطار من القطن الموسم الماضي، بسبب زيادة المساحة المزروعة من القطن، بحسب عزة.

وكانت مساحة الأراضي المزروعة في الوجه البحري (وهو القطن الذي يعتمد عليه في التصدير) الموسم الماضي بلغت 120 ألف فدان، بحسب ما قاله رئيس إحدى شركات تجارة القطن لمصراوي، في وقت سابق.

لكن هذه المساحة تقلصت الموسم الحالي إلى 40 ألف فدان، بعد مطالبات من التجار لوزارة الزراعة، نتيجة تراكم محصول القطن من المواسم السابقة لدى التجار، وفقًا لرئيس الشركة.