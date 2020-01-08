القائم بأعمال مصلحة الضرائب: نسير بخطى ثابتة لتحقيق الحصيلة المستهدفة

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبدالقادر القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأربعاء، إن المصلحة تسير بخطى ثابتة، لتحقيق الحصيلة المستهدفة لتنفيذ المشروعات التنموية والإنفاق على المرافق والخدمات والتعليم والصحة والبنية التحتية.

وأضاف عبدالقادر، أن المصلحة تسير أيضًا نحو نجاح التطوير والميكنة، لتقديم كل التيسيرات للممولين لتحقيق الإلتزام الطوعي.

جاء ذلك خلال اجتماع برؤساء قطاعات والإدارات المركزية بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والذي يعد ثاني اجتماع له مع قيادات المصلحة، وكان اجتماعه الأول مع قيادات مركز كبار الممولين، عقب تكليفه من قبل وزير المالية، للقيام بأعمال رئيس المصلحة.

وكان رئيس مصلحة الضرائب قد ألقي القبض عليه الأسبوع الماضي بتهمة الفساد المالي، وقرر وزير المالية، تكليف عبد القادر برئاسة المصلحة لحين تعيين رئيس جديد.

وقال عبدالقادر، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالضرائب، ووضعها في قمة الأولويات، وأنه يقوم بمتابعة الأداء الضريبي وتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر.

وأوضح رئيس المصلحة :"أننا في هذه المرحلة لدينا مهمة جليلة تتمثل فى تحقيق الحصيلة الضريبية، وإنجاز مشروع الدمج واستكمال الميكنة".

وأضاف أن مشروع الميكنة، والتشريعات الضريبية الجديدة تعد تحديات تواجهنا وتحتاج لمزيد من الجهد، مشيرا إلى أن منظومة تقديم الاقرارات بشكل إلكتروني أثبتت نجاحها وكفاءتها في استقبال الإقرارات إلكترونيا بهدف التيسير على الممولين.

وأشار إلى توجيه وزير المالية لجميع العاملين بتقديم مجموعة من الآراء والمقترحات بشأن المساعدة في أن تحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات.

وأكد أن "المهمة المطلوبة من مصلحة الضرائب مهمة ثقيلة وصفها بأنها مهمة قومية تتطلب تضافر الجهود من أجل تقليل العجز في الموازنة وزيادة الفائض خلال الفترة المقبلة".