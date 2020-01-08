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جولدمان ساكس يتوقع استقرار النفط عند 63 دولارا للبرميل في 3 أشهر

10:54 ص الأربعاء 08 يناير 2020
جولدمان ساكس يتوقع استقرار النفط عند 63 دولارا للبرميل في 3 أشهر

مقر بنك جولدمان ساكس

القاهرة- وكالات:

أبقى جولدمان ساكس على توقعاته لأسعار النفط في ثلاثة أشهر عند 63 دولارا للبرميل مشيرا إلى غياب اضطراب فعلي للإمدادات، بحسب وكالة رويترز.

وأوصى البنك في مذكرة بتاريخ السابع من يناير بإغلاق مراكز دائنة في مؤشرات لسلع أولية وتداولات لزيت الوقود بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع الزراعية الأولية في الآونة الأخيرة.

وتخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب التي حققتها اليوم بعد أن قفزت لأعلى مستوى في عدة أشهر، في الوقت الذي يعيد فيه المستثمرون تقييم احتمال حدوث اضطرابات فورية للإمدادات مع رد إيران على قتل الولايات المتحدة لقائد عسكري إيراني كبير الأسبوع الماضي.

بنك جولدمان ساكس أسعار النفط انتقام إيران الهجوم الإيراني

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