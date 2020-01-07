البنك الأهلي يرفع السقف الائتماني لقطاع المقاولات إلى 75 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر رفع السقف الائتماني لتمويل قطاع المقاولات إلى 75 مليار جنيه بدلا من 65 مليار جنيه.

وأضاف أبو الفتوح، في حوار خاص ينشر على مصراوي لاحقا، أن قرار رفع السقف الائتماني لتمويل المقاولات يستهدف دعم توسعات الدولة في تنفيذ المشروعات الجديدة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو في مدينة العلمين الجديدة وغير ذلك من المشروعات المختلفة.

وأشار إلى أن إجمالي محفظة قروض البنك بلغت 570 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مستهدفا نسبة نمو تتراوح بين 10% إلي 15% في العام الجاري وخاصة مع عودة دوران عجلة الإنتاج في ظل إتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة، وقرار رفع الحد الأٌقصي لأقساط القروض الشخصية إلى 50% مما ينعكس على زيادة الإنتاج والاستثمار.

وكشف مستند صادر عن البنك المركزي، تلقى مصراوي نسخة منه في وقت سابق، عن أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك ارتفع بنسبة 132.7% خلال آخر 4 سنوات، ومع استبعاد أثر تحرير سعر الصرف سجلت نسبة النمو 98.7%.

وأشار المستند إلى أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للعملاء وصلت إلى 1.841 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 791 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2015، بزيادة 1.050 تريليون جنيه.

وكان البنك المركزي قرر الشهر الماضي، رفع نسبة استقطاع القسط الشهري للقروض الاستهلاكية من 35% إلى 50% من إجمالي قيمة الدخل الشهري، وهو ما يسهم في زيادة قيمة القروض المتاحة أمام العملاء، مقارنة بما كانت عليه قبل رفع هذه النسبة.