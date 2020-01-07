"القابضة تتحمل الفرق".. قرار ببيع القطن لشركات الغزل الحكومية بـ 1500 جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

أصدرت الشركة القابضة للغزل والنسيج، قرارا ببيع القطن من شركات التجارة إلى شركات الغزل الشقيقة بسعر 1500 جنيه للقنطار، على أن تدعم القابضة شركات التجارة ماديا.

ويعد سعر البيع الصادر في قرار القابضة، أقل من سعر شراء القطن من الفلاحين خلال الموسم الحالي، حيث تراوح سعر القنطار بين 2100 جنيه و1800 جنيه، وفقا لنظام التداول الجديد للقطن.

وقال مصدران لمصراوي، إن قرار الشركة القابضة، ببيع القطن لدى شركات التجارة بسعر أقل من سعر الشراء يأتي لدعم الشركات التي أصبح لديها كميات كبيرة من القطن.

وبحسب مصدرين بالقطاع، فإن الشركة القابضة ستتحمل جزءً من فرق السعر لدعم شركات التجارة، مع إمكانية سداد مستحقات شركات الغزل وإمهالها 6 أشهر للسداد.

"شركات التجارة لديها كميات كبيرة من القطن نتيجة التزامها بشراء الأقطان من الفلاحين في محافظتي بني سويف والفيوم بعد إحجام القطاع الخاص عن المشاركة في نظام المزاد العلني بالإضافة إلى المخزون الراكد من الموسم السابق" بحسب ما قاله أحد المصادر.

وأوضح المصدر، أن قرار القابضة للغزل، مفيد لشركات التجارة والغزل على حد سواء، حيث يساهم في تصريف مخزون الشركات التجارة، ويجعل شركات الغزل تحصل على قطن مصري بتكلفة منخفضة وقريبة من القطن المستورد وهو أقل كفاءة.

وكانت الوزارة، أطلقت الموسم الجاري، آلية جديدة لشراء الأقطان من الفلاحين، من خلال 17 مركزا تجميع في المحافظتين، عبر مزاد علني يتم تحديد سعر الأساس فيه وفقا لمتوسط السعر العالمي لقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة.

لكن القطاع الخاص أحجم عن المشاركة في هذه المزادات، وهو ما جعل شركات تجارة القطن التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، تشتري كافة الأقطان من المزارعين.

وكانت عزة رشوان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان، قالت لمصراوي، في وقت سابق، إن الشركات الحكومية انتهت من شراء "قطن الصعيد"، بكمية 125 ألف قنطار، بإجمالي 240 مليون جنيه.

وتشتري الشركة القابضة الأقطان من خلال 4 شركات تابعة لها هي الوادي للتجارة وحليج الأقطان، والشرقية للأقطان، والدلتا لتجارة وحليج الأقطان، والمصرية لكبس القطن، وتتولى شركة الوادي الإشراف على تطبيق النظام الجديد.