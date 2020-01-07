مصر الأولى بعدد الصفقات.. 704 ملايين دولار جمعتها الشركات الناشئة في 2019

كتب- علاء حجاج:

كشف تقرير لمؤسسة "MAGNiTT" عن "المشروعات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019"، عن أن العام الماضي شهد رقما قياسيا جديدا تمثل بتسجيل 564 استثمارا في شركات ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت قيمتها الإجمالية 704 ملايين دولار.

وبحسب التقرير، زاد عدد الصفقات بنسبة 31%، وارتفعت قيمة إجمالي التمويل بنسبة 12% مقارنة بعام 2018، إذا ما تم استبعاد "صفقتي التخارج من شركتي سوق وكريم".

وقال التقرير إن مصر تمثل أحد الأمثلة البارزة على تواصل تطور المنظومة في عدد من بلدان المنطقة، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى بعدد الصفقات لأول مرة على الإطلاق، بنسبة 25% من هذه الصفقات، مع تواصل الكيانات الخاصة والحكومية إقبالها على الاستثمار في الشركات الناشئة.

ووفقا للتقرير، استمرت الإمارات في الاستحواذ على أكبر قدر من إجمالي التمويل في عام 2019، أي ما نسبته 60% من الإجمالي.

وكان عام 2009 شهد تمويلات بقيمة 15 مليون دولار في 5 صفقات بالمنطقة، مما يعني أن إجمالي التمويل زاد بمعدل نمو سنوي قدره 47%، وزادت الصفقات بمعدل سنوي نسبته 60% خلال العقد الماضي.

وبحسب التقرير، فإن هذه الزيادة ترجع للدعم الحكومي، حيث ركزت الحكومات في المنطقة على مدار السنوات القليلة الماضية، بشكل متزايد على ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال إطلاق الصناديق، وبرامج المطابقة والمسرعات، وترخيص المشاريع الناشئة والشركات الاستثمارية وغيرها الكثير من المبادرات.

ومن الأمثلة على هذه الصناديق، الصندوق الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة 1.07 مليار دولار، والشركة السعودية للاستثمار الجريء في السعودية، والصناديق التي أنشأتها شركة مبادلة التابعة لحكومة أبو ظبي بقيمة 250 مليون دولار، وصندوق الواحة بقيمة 100 مليون دولار في البحرين، وغيرها، وفقا للتقرير.

وتعد السعودية من بين البلدان الأخرى التي تشهد نمواً سريعاً في هذا القطاع، ويرجع ذلك الى المبادرات الحكومية التي أطلقتها كل من منشآت والهيئة العامة السعودية للاستثمار في تحويل المملكة إلى مقصد للشركات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى استقطابها للشركات الناشئة الإقليمية التي تبحث عن سوق آخر لتنمو فيه.

وقفزت السعودية إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الصفقات وإجمالي التمويل في عام 2019.

وقال التقرير إن صفقات التخارج سجلت رقماً قياسياً آخر في عام 2019، كان هناك 27 صفقة تخارج من شركات ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان أبرزها صفقة استحواذ شركة أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار، لتمثل أول صفقة تتجاوز قيمتها مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الإطلاق.