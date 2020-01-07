انتعاش الأسهم الأوروبية مع تراجع مخاوف المواجهة بين أمريكا وإيران

القاهرة-وكالات:

انتعشت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، لتتوقف الخسائر التي منيت بها على مدى اليومين السابقين، مع تراجع حدة المخاوف من مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما ارتفعت أسهم شركات السيارات بعدما أعلنت رولز-رويس عن مبيعات سنوية قياسية، بحسب وكالة رويترز.

وهدأت حدة الخسائر، أمس الاثنين، التي منيت بها الأسهم العالمية عقب قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا وذلك في غياب تطورات جديدة في المواجهة بين البلدين.

وزاد المؤشر ستوكس 600 نحو 0.5% بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، وتفوق المؤشر الألماني داكس على نظرائه.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 0.8% بعد أن زادت مبيعات رولز-رويس 25% في 2019، مما يبعث على بعض الارتياح حيال القطاع الذي يعاني من تباطؤ الطلب العالمي.

وارتفع سهم بي.ام.دبليو مالكة رولز-رويس نحو 0.8%.