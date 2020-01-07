التنظيم والإدارة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان

كتب- عبدالقادر رمضان:

وقع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، بروتوكولا لتوثيق أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لمدة 3 سنوات، بحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.

وقال الشيخ، إن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات عمل الوزارة والجهاز بهدف رفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن دعم التعاون المشترك في عدة مجالات منها التوظيف والتطوير والتدريب والاستشارات وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية وشئون الخدمة المدنية.

كما يتضمن البروتوكول، تبادل الأبحاث والدراسات والمشاريع والتجارب الإدارية المميزة والاحصائيات والنشرات والإصدارات وأدلة العمل ذات الصلة بالإدارة العامة والخدمة المدنية، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، أكد وزير الخدمة المدنية أن توقيع البروتوكول يأتي إنطلاقا من العلاقات الأخوية والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وتعزيزا لمبدأ تبادل الزيارات لدعم سبل التعاون، كما يؤسس لشراكة مستمرة وتعاون دائم بين الجهاز والوزارة.

وعقد الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان جلسة مباحثات بين الجانبين عقب توقيع البروتوكول، واستعرض فيها مجالات عمل الوزارة وأوجه التعاون التى يتطلع لتنفيذها مع الجانب المصرى، كما عرض الدكتور صالح الشيخ ايضا مجالات عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.