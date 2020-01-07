نقابة العاملين بالضرائب: نؤيد إجراءات الجهات الرقابية لردع أي محاولة فساد

كتب- مصطفى عيد:

قالت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تؤيد كافة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الرقابية وجهات التحقيق في ردع أي محاولة فساد.

جاء ذلك تعليقا من النقابة العامة، حول واقعة فساد رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، والذي أعلنت الرقابة الإدارية القبض عليه بتهم الفساد المالي.

وأشارت النقابة العامة إلى أن ما يحدث داخل المنظومة الضريبية خلال الأعوام الأخيرة من تطوير وإجراءات وحوكمة أدت إلى تعظيم الحصيلة الضريبية وزيادة معدلات النمو لم يسبق لها مثيل من قبل في عهد محمد معيط وزير المالية .

وتمثل الإيرادات السيادية الضريبية ما يقرب من 75% من موارد الدولة المصرية فهي أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الخزانة العامة للدولة .

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك على ثقتها في جميع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، وتثمن النقابة قرار معالي وزير المالية باختياره بتكليف رضا عبد القادر رئيسآ لمصلحة الضرائب المصرية وأن الواقعة المشار إليها ببيان "هيئة الرقابة الإدارية " لا تمثل سوى صاحبها فقط .

وناشدت النقابة العامة جموع العاملين بالمصلحة البالغ عددهم نحو 50 ألف عامل يمثلون "قضاة مال مصر " خلال هذه الفترة الراهنة من موسم الإقرارات الضريبية بذل قصارى جهدهم لتحقيق أعلى معدلات أداء لتحقيق المستهدفات المطلوبة للعام المالي الحالي وتهيب بهم عدم الالتفات إلى ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى من أجل مصرنا الغالية .