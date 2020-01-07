أكثر الكلمات إنتشاراً

قاسم سليماني أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي أسعار الدولار عزل ترامب

تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:56 ص الثلاثاء 07 يناير 2020
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و5.4 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 و5 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و5.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.4 جنيه.

البطاطس بين 3 و5 جنيهات.

البصل بين 2.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 6 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

جوافة بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

الخبر التالى:

نقابة العاملين بالضرائب: نؤيد إجراءات الجهات الرقابية لردع أي محاولة فساد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بدءًا من اليوم.. إغلاق طريق "القاهرة – السويس" الصحراوي 10 أيام