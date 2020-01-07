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اليوم.. إجازة رسمية بالبنوك والبورصة بمناسبة عيد الميلاد

10:23 ص الثلاثاء 07 يناير 2020
اليوم.. إجازة رسمية بالبنوك والبورصة بمناسبة عيد الميلاد

البنك المركزي

كتب- مصطفى عيد:

يتعطل العمل اليوم الثلاثاء في البنوك والبورصة في إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد.

وقال البنك المركزي في بيان له أمس الاثنين، "بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأربعاء 8 يناير 2020".

وقالت البورصة في بيان على موقعها أمس الاثنين، "تقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

وتابعت: "على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 08 يناير 2020".

البورصة إجازة رسمية البنك المركزي عيد الميلاد المجيد

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