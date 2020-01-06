محافظ الأقصر يزور كنائس العذراء والإنجليين والأقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الإثنين، زيارة إلى كنيسة السيدة العذراء مريم، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كان في استقبال المحافظ والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من رجال الدين المسيحي.

توجه المحافظ أيضًا إلى مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر، حيث كان في استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إبراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك. ثم توجه إلى كنيسة الإنجيليين، حيث استقبله القس محروس راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعًا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معًا للنهوض بالوطن وسيظلون يدًا واحدة ورمزًا للتسامح بين الأديان.​