الدولار يصعد في بنكي التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي بنهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

زاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنكي التجاري الدولي، وأبو ظبي الإسلامي مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والقاهرة، والإسكندرية، عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.