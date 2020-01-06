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عابدين: تنفيذ 70% من العاصمة الإدارية.. و"المشروع استثماري ولازم يكسب"

04:57 م الإثنين 06 يناير 2020
عابدين: تنفيذ 70% من العاصمة الإدارية.. و"المشروع استثماري ولازم يكسب"

عابدين خلال مؤتمر صحفي لتوقيع اتفاقية مع شركة أورن

كتب- علاء حجاج:

قال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 70% من إجمالي مشروع العاصمة الإدارية، وخلال العام الجاري سيتم الانتهاء من الحي الحكومي لتنتقل إليه الحكومة في منتصف العام وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عابدين خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، على هامش توقيع عقدا مع أورنج لإنشاء مركز بيانات بالعاصمة الإدارية، أن العاصمة الإدارية تقع على مساحة 40 ألف فدان وستكون مدينة ذكية، ولكنها لن تؤثر على مكانة القاهرة كعاصمة تاريخية بل ستكون إضافة للقاهرة.

وأكد عابدين أن العاصمة الإدارية مشروع استثماري تم تمويله من عائد بيع الأراضي داخل العاصمة، وتابع: " المشروع استثماري ولازم يكسب".

وذكر أن العاصمة الإدارية اتفقت مع شركة فرنسية لتقديم حلول الإدارة الذكية للكهرباء بالعاصمة، وشركة ألمانية لتقديم حلول الإدارة الذكية بقطاع المياه والصرف الصحي، وشركة إنجي الروسية لتقديم حلول الإدارة الذكية بقطاع الغاز والطاقة بالعاصمة.

وقال: "نهدف أن تكون العاصمة الإدارية نموذجا للمدن الجديدة، وسيتم نقل هذا النموذج للمدن الجديدة التي تبنيها الدولة، وبعد ذلك يتم نقل هذا النموذج للمدن القديمة".

أحمد زكي عابدين العاصمة الإدارية الحي الحكومي السيسي

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