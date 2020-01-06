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أورنج توقع عقد إنشاء أكبر مركز بيانات في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة

04:17 م الإثنين 06 يناير 2020
أورنج توقع عقد إنشاء أكبر مركز بيانات في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة

المؤتمر الصحفي لأورنج

كتب- علاء حجاج:

وقعت شركة أورنج مصر للاتصالات، اليوم الاثنين، عقدا لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات للخدمات السحابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليكون المركز الأكبر في أفريقيا.

وقال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، إن مفاوضات المشروع استمرت لفترة كبيرة، وهي فرصة جيدة لتكون شركة أورنج جزءا من تنفيذ مشروع قومي عملاق مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الاثنين، أن شركة أورنج العالمية لديها خبرات واسعة في مجال إنشاء مراكز البيانات، ولديها شركة متخصصة في هذا النشاط، ونفذت العديد من المشروعات المماثلة في دول مختلفة.

وقال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركات الفرنسية تجد دعما سياسيا من السفارة الفرنسية في مصر، وهو ما يدل على أن السفير الفرنسي "شاطر".

وطالب عابدين السفير الفرنسي الذي حضر التوقيع، بتقديم دعم لشركات الاستثمار الفرنسية في مصر من أجل زيادة استثمارات هذه الشركات.

وذكر عابدين: "نعمل على إضافة كل ما هو تكنولوجي جديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة التي تبنيها الدولة وهي 14 مدينة جديدة".

شركة أورنج مصر للاتصالات أفريقيا العاصمة الإدارية الجديدة ياسر شاكر

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