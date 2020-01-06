أسعار الذهب في مصر تقفز 13 جنيها بعد صعودها عالميا

كتب- مصطفى عيد:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، 13 جنيها للجرام خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواها أمس الأحد، وذلك بعد أن واصلت الأسعار العالمية ارتفاعها الكبير لتصل إلى أعلى مستوى في نحو 7 سنوات.

وقال نادي نجيب سكرتير، عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 704 جنيهات مقابل 691 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 603 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 805 جنيهات، وقفز سعر الجنيه الذهب إلى 5632 جنيها بزيادة 104 جنيهات عن أمس.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن ارتفعت أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى في 7 أعوام، اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب وكالة رويترز.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية نحو 24 دولارا بنسبة 1.54% خلال تعاملات اليوم إلى 1576.17 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.

وكان الذهب ارتفع بنسبة 1.8% في وقت سابق من الجلسة إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013، وفقا لرويترز.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسط رد فعل غاضب على قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا، بحسب الوكالة.