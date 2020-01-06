غدا.. التنظيم والإدارة يوقع برتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية العمانية

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، في بيان اليوم الاثنين، إن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، سيوقع غدا الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية، بسلطنة عمان.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات عمل الوزارة والجهاز بهدف رفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية.