ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين 6-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 23 و29 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها، كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة 4 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.