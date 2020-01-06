استقرار معظم أسواق الخليج وبورصة الكويت تواصل خسائرها

القاهرة- وكالات:

استقرت البورصات الرئيسية في الخليج، اليوم الاثنين، بعد يوم من تراجع الأسهم في المنطقة تراجعا حادا بفعل المخاوف المتعلقة بالخصومة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما واصلت الكويت خسائرها، بحسب وكالة رويترز.

وتعهدت طهران بالثأر بعد أن قتلت ضربة جوية أمريكية في بغداد الجمعة الماضية قاسم سليماني، القائد العسكري الإيراني الكبير ومهندس تنامي نفوذ طهران في الشرق الأوسط.

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة سترد على إيران إذا وجهت الأخيرة ضربة انتقامية لمقتل سليماني.

وقال فراس موداد، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في آي.اتش.اس ماركت، "التصعيد يدفع الأموال لمغادرة المنطقة ويقلص تدفقات الاستثمار، لأن اندلاع حرب فعلية سيكون مدمرا لاقتصادات المنطقة.. وهو يرفع سعر النفط، لكن ليس بما يكفي لسد فجوة الميزانية السعودية".

وهبط المؤشر بنسبة 0.1%، مع انخفاض سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 0.6%، وهبوط سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.1% إلى 34.5 ريال، مسجلا أدنى مستوياته منذ بدء تداوله في السوق الشهر الماضي، في بورصة السعودية.

قفزت أسعار النفط لأكثر من 2% ليتجاوز برنت 70 دولارا للبرميل، في حين صعد السعر الفوري للذهب مقتربا من ذروة 7 سنوات اليوم، بعد أن هدد ترامب بفرض عقوبات على العراق وسط تصاعد التوترات مع إيران في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2%، بعد هبوطه بأكبر قدر خلال عامين في الجلسة السابقة، وهبط سهم شركة المباني 2.6%، وبنك برقان بنسبة 2%، في بورصة الكويت.

وارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.3% حيث زاد سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.7%، وإعمار العقارية بنسبة 0.5%.

واستقر مؤشر أبوظبي دون تغير مع هبوط سهم الدار العقارية بنسبة 0.9%، وارتفاع دانة غاز بنسبة 1.7%.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 0.1% متأثرا بانخفاض سهم مصرف الريان بنسبة 1.5% وهبوط مسيعيد للبتروكيماويات بنسبة 1.7%.