بعد توترات الشرق الأوسط.. 5 مليارديرات يخسرون 4.7 مليار دولار في يوم واحد

كتب- مصطفى عيد:

فقد أكثر 5 مليارديرات خسارة بقائمة بلومبرج نحو 4.7 مليار دولار من ثرواتهم، خلال جلسة أمس الأول الجمعة، قبل عطلة نهاية الأسبوع بالأسواق العالمية، وهو ما تزامن مع هبوط الأسواق العالمية مع حدوث توترات بالشرق الأوسط.

وجاء على رأس الخاسرين في الجلسة الأخيرة للأسواق العالمية، المليادير الصيني ليو يونجشينج، رئيس شركة "إيست هوب جروب" الصينية، وصاحب المركز 173 بين أغنياء العالم، حيث فقد نحو 1.37 مليار دولار من ثروته بنسبة 12.7% من ثروته، لتصل إلى نحو 9.38 مليار دولار.

وفي المركز الثاني جاء أغنى رجل في العالم الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية، حيث خسر نحو 1.33 مليار دولار من ثروته، لتصل إلى 116 مليار دولار.

وفي المركز الثالث حل الأمريكي وارن بافيت رئيس شركة بيركشير هاثاواي، ورابع أغنى رجل في العالم، حيث فقد خلال تعاملات الجمعة 675 مليون دولار من ثروته لتصل إلى نحو 89.2 مليار دولار.

واحتل الأمريكي ستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، وصاحب المركز 115 بين أغنياء العالم، المركز الرابع بين الأكثر خسارة يوم الجمعة، حيث خسر نحو 667 مليون دولار، لتصل ثروته إلى 58.4 مليار دولار.

وفي المركز الخامس جاء الأمريكي مايكل ديل، المدير التنفيذي لشركة ديل، وصاحب المركز 29 بين أغنياء العالم، حيث فقد نحو 664 مليون دولار من ثروته، لتصل إلى 30.6 مليار دولار.

وكانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تراجعت يوم الجمعة من مستويات قياسية مرتفعة، بعد ضربة جوية أمريكية في العراق فاقمت التوترات في الشرق الأوسط، وانكماش أكبر من المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أثار قلقا من تباطؤ النمو الاقتصادي، بحسب وكالة رويترز.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 235.48 نقطة، أو 0.82%، إلى 28633.32 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 23 نقطة، أو 0.71%، ليغلق عند 3234.85 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 71.42 نقطة، أو 0.79%، إلى 9020.77 نقطة.