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خسائر حادة للبورصات الخليجية بسبب التوترات بين أمريكا وإيران

03:17 م الأحد 05 يناير 2020
خسائر حادة للبورصات الخليجية بسبب التوترات بين أمريكا وإيران

تعاملات داخل البورصة الكويتية

كتبت- ياسمين سليم:

هوت مؤشرات البورصات الخليجية بنهاية تعاملات اليوم الأحد متأثرة بالتوترات السياسية بين أمريكا وإيران.

وكانت السوق الكويتية الأكثر تأثرًا بهذه التوترات، بعدما أغلقت البورصة على تراجع بنسبة 4.07% مع نهاية تعاملات اليوم.

وهبط السوق السعودي "تداول" بنسبة 2.42% مع نهاية تعاملات اليوم، وهبط مؤشر أسهم دبي 3.1% وأسهم أبوظبي 1.4%.

وتراجعت السوق البحرينية بنسبة 2.3% والسوق القطرية بنسبة 2.1% والسوق العمانية 0.3%.

وهوت السوق المصرية بنسبة 4.4% في نهاية تعاملات اليوم.

وكانت الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني مهندس العمليات السرية والعسكرية الإيرانية في الخارج في ضربة جوية يوم الجمعة استهدفت موكبه بمطار بغداد.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الأسواق في الشرق الأوسط تلقت ضربة، جراء تصاعد التوترات هناك بعد مقتل سليماني.

ونقلت الوكالة عن محمد علي ياسين، مدير المدير التنفيذي للاستراتيجية في أبوظبي كابيتال ليمتد، قوله إن المستثمرين الذين كانوا يأملون في توترات جيوسياسية أقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2020، ذهبت آمالهم أدراج الريح في ثاني يوم في العام الجديد.

وتوقع ياسين أن يظل العام الجديد عاليًا في التوترات الجيوسياسية وهو ما يؤثر على الأسواق.

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