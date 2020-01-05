وزير البترول يبحث مع هيئة الثروة المعدنية خطط 2020 بحضور نائبه الجديد

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع موسع مع قيادات هيئة الثروة المعدنية، برئاسة أسامة فاروق رئيس الهيئة، الخطط والأهداف التي سيشهدها العام الجديد من أجل تحقيق نتائج أفضل في أنشطة الثروة المعدنية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تعيين علاء خشب نائبا لوزير البترول لشؤون الثروة المعدنية، خلال التعديل الوزاري الأخير، الشهر الماضي، حيث حضر خشب الاجتماع، وفكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية.

وأوضح الوزير، خلال الاجتماع، أن مصر لديها من الثروات التعدينية التي تؤهلها لوضعها على خريطة الدخل القومي، وذلك من خلال الاستراتيجية الجديدة وقانون التعدين واللائحة التنفيذية التي سيتم اعتمادها قريباً.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية وخاصة من الشباب، مشيرا إلى البدء في تدريب 60 شابا، والعمل على استكمال هذا البرنامج في ضوء أهمية العنصر البشري المؤهل لتنفيذ الخطط والبرامج وبمستوى أداء مختلف، بالإضافة إلى أهمية استمرار التدريب للقيادات بما يتلائم مع مكانتهم ومؤهلاتهم.

وأوضح الملا أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في تنفيذ الخرائط الجيولوجية الرقمية، وضرورة مسايرة التقدم الذي تشهده هذه الصناعة على المستوى العالمي.

وطالب الملا بتواصل القيادات بالهيئة مع العاملين وإقامة حوار مستمر والتوعية وشرح ما يتم من خطط وبرامج ليتعرفوا عليها كجزء من المشاركة في اتخاذ القرار وانعكاس ذلك على سرعة ونجاح التنفيذ في التوقيتات المطلوبة.

وأشار الملا إلى اهتمام الدولة بنشاط التعدين وتعيين نائب لشئون الثروة المعدنية ورؤيتها بما يتوافق مع الاستراتيجية الموضوعة، مؤكدا أهمية رفع مستوى الأداء والكفاءة والإخلاص والحماس في العمل، ودعم التعاون بين الإدارات المختلفة بما يحقق في النهاية صالح العمل، وأن تكون القيادات قدوة للعاملين.



واستمع الوزير، خلال اللقاء، إلى آراء واستفسارات القيادات حول طبيعة عمل المرحلة القادمة.