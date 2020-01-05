المشاط تبحث مع مسؤولي التعاون الدولي ترتيبات الهيكل الجديد للوزارة

كتب- مصطفى عيد:

عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على مدار الأيام الماضية، عدة اجتماعات مع مساعديها ومعاونيها ومستشاريها، ورؤساء القطاعات المختلفة بالوزارة، وذلك بعد فصل وزارة التعاون الدولي عن وزارة الاستثمار وفق القرار الجمهوري بإجراء التعديل الوزاري الأخير في حكومة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان أول بيان من وزارة التعاون الدولي منذ تولي المشاط المسؤولية، اليوم الأحد، تضمنت الاجتماعات رؤساء قطاعات التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية، والتعاون العربي الأفريقي، والتعاون الأوروبي، والتعاون الآسيوي، والتعاون مع الأمريكتين، ومكتب الوزيرة، والأمانة العامة.

وخلال الاجتماعات، عرض رؤساء قطاعات الوزارة الملفات الخاصة بكل قطاع، وخطط العمل الحالية والمستقبلية، وأهم المقترحات والرؤى لتطوير العمل خلال الفترة المقبلة، والتعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.

وتابعت الوزيرة، معدل تنفيذ المشروعات التنموية في إطار محفظة مصر في التعاون مع هذه المؤسسات، والاتفاقيات التي يتم العمل عليها حاليا مع مؤسسات التمويل الدولية.

كما بحثت الاجتماعات، ترتيبات الهيكل الجديد للوزارة بعد فصلها عن وزارة الاستثمار، وتفعيل عقد اللجان المشتركة مع مختلف الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية والأمريكتين، والتي تترأسها وزارة التعاون الدولي، بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وهذه الدول.

وأكدت رانيا المشاط، أهمية العمل الجماعي والتنسيق المتكامل بين كافة القطاعات ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات المختلفة التي تنسق مع الوزارة لتوفير منح لمختلف مشروعاتهم وفق محفظة مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية أن يكون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية قائما على شراكة استراتيجية بين مصر وهذه المؤسسات، ووفق المشروعات التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار العمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وربطها بمشروعات التعاون الدولي، وبما يساهم في تحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل للشباب والمرأة، ويؤدي إلى تحقيق قصص نجاح وشراكة دولية لمصر في منظومة التعاون الدولي.