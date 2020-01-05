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بنك الإسكندرية يطرح شهادة دولارية متغيرة العائد لأجل 3 سنوات

12:08 م الأحد 05 يناير 2020
بنك الإسكندرية يطرح شهادة دولارية متغيرة العائد لأجل 3 سنوات

بنك الإسكندرية

كتبت- منال المصري:

قرر بنك الإسكندرية طرح شهادة دولارية متغيرة العائد لأجل 3 سنوات أمام العملاء، تحت اسم "ألكس جرين"، بحسب موظف بخدمة العملاء في البنك.

وأشار المصدر إلى أن فائدة الشهادة ترتبط بسعر الليبور الشهري في بورصة لندن بزيادة 2%، وبدورية صرف ربع سنوية للعائد.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار ومضاعفاته، ويسمح البنك بكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها، ولكن يتم خصم نسبة من الفائدة المقرر طرحها بحسب مواصفات الشهادة.

كما يواصل البنك تقديم شهادة دولارية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 3.25% لدورية العائد الشهرية، أو 3.5% لدورية العائد ربع السنوية.

بنك الإسكندرية شهادة دولارية ألكس جرين خدمة العملاء بورصة لندن

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