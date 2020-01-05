البنك الأهلي: أصدرنا 4.2 مليون بطاقة مدفوعة مقدما لتطبيق الشمول المالي

كتب- منال المصري:

قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن عدد البطاقات المدفوعة مقدما التي أصدرها البنك وصل إلى 4.2 مليون بطاقة، منها نحو 1.2 مليون بطاقة لطلبة الجامعات، بحسب بيان من البنك اليوم الأحد.

وأضاف عكاشة أن إصدار هذه البطاقات يأتي ضمن خطط إدارة البنك للتوسع في تطبيق مفهوم الشمول المالي من خلال إضافة خدمات إلكترونية جديدة تلبي الرغبات المتنامية والمتنوعة لكافة شرائح المجتمع، وتعمل على جذب شرائح جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفي وبصفة خاصة شريحة الشباب من طلبة الجامعات.

وذكر أن هذه الشريحة تتنامي لديهم الرغبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجاتهم اليومية بوسائل سريعة وآمنة.

وأشار عكاشة إلى أنه حرصا من البنك على الوصول لتلك الشريحة بوصفها الشريحة الأكبر من المجتمع المصري، وقع البنك الأهلي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-Finance" اتفاقيات تعاون مع 27 جامعة مصرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد أن تلك الاستراتيجية تأتي أيضا إدراكا من البنك بالدور الحيوي الذي يقع على عاتقه لنشر الثقافة المصرفية بين المواطنين وخاصة من فئات الشباب، والوعي بما يتيحه الانضمام إلى منظومة العمل المصرفي من مزايا وأمان.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك توسع خلال المرحلة الماضية في مجال ميكنة مرتبات العاملين بالحكومة والهيئات والجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات مع البنك، حيث وصل عدد المرتبات المميكنة داخل البنك حاليا إلى 4.4 مليون موظف.

وأضاف أنه يتم من خلال هذا التوسع استهداف الجهات المتواجدة بالصعيد والدلتا خلال الفترة القادمة لما تتضمنه تلك المناطق من عملاء مستهدفين، حيث تعمل فرق العمل المختصة بالبنك على إجراء دراسات وافية للسوق سعيا لتقديم منتجات ادخارية متنوعة آمنة تتناسب مع احتياجات شريحة عريضة من العملاء.

وذكر علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي، إن محفظة البطاقات الائتمانية بالبنك قفزت إلى 5.7 مليار جنيه رصيد مدين عبر 1.121 مليون بطاقة ائتمانية.

وأشار فاروق إلى أن البنك الأهلي يستحوذ على الحصة السوقية الأكبر من محفظة بطاقات الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة مقدما في القطاع المصرفي المصري بأكمله، كما أن لديه أكبر قاعدة بيانات عملاء في السوق المصرفي المصري.

وأوضح أن البنك حقق معدلات نمو مرتفعة بمحفظة بطاقات الائتمان نتيجة استقطاب شرائح عملاء جدد بدءا من سن 21 سنة.

وقال فاروق إن هذه الشرائح تضم الموظفين بالقطاعين العام والخاص، والشركات المتعددة الجنسيات سواء من المحولين وغير المحولين لرواتبهم لدى البنك، وأصحاب الأعمال الحرة، وذلك للحصول على بطاقات ائتمان كلاسيك أو ذهبية أو تيتانيوم أو بلاتينيوم بحدود ائتمانية تناسب كل شريحة.

وأضاف أن البنك أجرى أيضا حملات ترويجية لخدمات التقسيط بدون فوائد مع التجار المتعاقد معهم وخدمات تقسيط المشتريات والسحب النقدي عبر الهاتف، بالإضافة إلى حملات الاسترداد النقدي وذلك على مدار العام.

وذكر فاروق أن العملاء يتوجهون لاستخراج بطاقات الائتمان بغرض الاستفادة من خدمات التقسيط المتنوعة، والاستفادة بالعروض والخصومات الحصرية لدى التجار المتعاقد معهم، بجانب برنامج نقاط المكافآت حيث يكتسب العملاء نقاطا نظير استخداماتهم وفقا وفئة كل بطاقة.

وأوضح أنه يتم استبدال هذه النقاط في صورة قسائم شراء لدي التجار المتعاقد معهم او استرداد نقدي على البطاقة او شحن رصيد الهاتف المحمول، مشيرا إلى أن هناك مزايا أخرى يتيحها البنك لجذب مزيد من العملاء، بالإضافة الي الخدمات والمميزات المتعددة للبطاقة الائتمانية.