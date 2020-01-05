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استطلاع "إيكونومي بلس" لعام 2020: صعود الجنيه المصري وانخفاض الفائدة

11:55 ص الأحد 05 يناير 2020
استطلاع "إيكونومي بلس" لعام 2020: صعود الجنيه المصري وانخفاض الفائدة

الجنيه المصري

توقع استطلاع أجرته "إيكونومي بلس" المنصة الاقتصادية الرقمية، استمرار صعود الجنيه المصري في عام 2020 أمام الدولار، إلى مستويات تتراوح بين 15.5 و16 جنيها، وانخفاض الفائدة بنسبة 2% على مدار العام، واستقرار أسعار المنتجات البترولية عند نفس معدلاتها في الربع الأخير من 2019.

وأظهر الاستطلاع السنوي الأول لـ "إيكونومي بلس" عن الاقتصاد المصري أن الغالبية تتوقع أن يسفر الانخفاض في أسعار الصرف عن تراجع أسعار المواد الاستهلاكية.

وفي استطلاع "إيكونومي بلس" الذي شارك فيه متابعوها على وسائل التواصل الاجتماعي وقراء نشرتها البريدية، رجحت نتيجة الاستطلاع كفة "الذهب" كأفضل وعاء استثماري يمكن أن يستثمر فيه المواطنون فوائضهم في 2020، فيما تباينت التوقعات بشدة حول مستقبل مبيعات العقارات، ومالت نسبيًا لعودة النشاط وانتعاش المبيعات في العام الجديد.

واعتبر غالبية المشاركين في الاستطلاع أن اللوائح الحكومية والروتين أهم التحديات التي تواجه الأعمال في مصر، وتوقعوا حصة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال العام الجديد، واستبعدوا تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة واستمرار تراجع مؤشر مديري المشتريات للأنشطة غير النفطية.

ووضع متابعو "إيكونومي بلس" التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط في صدارة القضايا الدولية التي سيكون لها التأثير الأكبر في اقتصاد مصر عام 2020.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن تشهد الأسواق نشاطًا كبيرًا خلال العام الجديد بدعم من المبادرات التي طرحها البنك المركزي لتنشيط الطلب على العقارات والاقتراض الاستهلاكي ونشاط المصانع.

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