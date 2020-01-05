أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد 5-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 50 و64 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و28 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.