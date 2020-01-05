أسعار الدولار تهبط ببنكي القاهرة والتجاري الدولي وتصعد بـ"قناة السويس"

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار ببنكي التجاري الدولي والقاهرة مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما ارتفع السعر في بنك قناة السويس، واستقر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.