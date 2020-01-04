مصادر: محمود السقا رئيسًا لشركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي

محمود السقا رئيسًا لشركة العربي الأفريقي للتأجير ا

كتبت-منال المصري:

قالت مصادر مصرفية مسؤولة، إن البنك العربي الأفريقي الدولي، قرر انتداب محمود السقا، رئيسا لمجلس إدارة شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي.

وكان السقا يعمل، رئيسًا لقطاع تمويل الشركات الكبرى في البنك، إلا أنه تولى مهام عمله الجديد منذ يوم الخميس الماضي.

وبحسب المصادر التي تحدثت لمصاطر فإن قرار انتداب السقا لرئاسة شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي، يهدف للاستفادة من خبرته في دعم وتطوير شركة التأجير التمويلي التي تعد إحدى الشركات المملوكة للبنك العربي الأفريقي الدولي.

ويمتلك محمود السقا خبرة مصرفية تمتدد إلى أكثر من 25 عاما في مجال تمويل الشركات الكبرى، والقروض المشتركة حتى حصل البنك العربي الأفريقي الدولي على العديد من الجوائز في ترتيب وإدارة القروض.

ويمتلك البنك العرب الأفريقي الدولي 6 شركات تابعة له طبقا لموقع البنك الإلكتروني وهم شركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة، والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، والعربي الأفريقي للتمويل العقاري، والعربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، وشركة سنده للتمويل متناهي الصغر.