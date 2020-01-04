بنك الإسكندرية يمد العمل بـ 25 فرعا لتغيير العملة وصرف التحويلات

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر في بنك الإسكندرية، إن البنك قرر مد فترة العمل في 25 فرعا من الساعة 5 مساء إلى الساعة 7 مساء بداية من الغد بهدف تغيير العملة وصرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشارت المصادر، إلى أن مد العمل بالفروع المحددة، يأتي بهدف تنفيذ العمليات الخاصة بصرف التحويلات وتغيير العملة بكافة أشكالها.

وتتباين مواعيد العمل الرسمية لفروع بنك الإسكندرية أمام الجمهور حيث هناك فروع تعمل من الساعة 8.30 مساء إلى الساعة الثانية ظهرا وفروع أخرى تستمر للساعة الخامسة مساء وذلك حسب المنطقة التي يتواجد بها الفرع.

وأوضحت المصادر، أن الفروع التي سيتم العمل بها للساعة 7 مساء منها فرع البنك في الجيزة، والهرم، ومنيل الروضة، وفي محطة الرمل في الإسكندرية، ودمياط، وفرع فاقوس في الشرقية، وفرع وادي دجلة، وهليوبولس، وبعض الفروع الأخرى.