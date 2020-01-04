تصل لـ 350 ألف جنيه.. شروط قرض تمويل الرحلات السياحية في 3 بنوك

كتبت-منال المصري:

تقدم 3 بنوك قروضًا بغرض تمويل الرحلات السياحية سواء داخل أو خارج مصر لتمكين عملائها من تسديد ثمن تذاكر السفر وحجز الفندق وغير ذلك من النفقات اللازمة للسفر.

ورفعت البنوك نسبة الحد الأقصى لقيمة قسط القرض للرحلات السياحية من 35% إلى 50% من إجمإلى الدخل الشهري للعميل طبقا لتعلىمات البنك المركزي الأخيرة.

ويتباين شروط القرض من بنك إلى أخر في نسبة الفائدة والحدين الأدنى والأقصى للتمويل، وفترة سداد القرض، وسن العميل، والدخل الشهري.

وتطلب البنوك بعض الأوراق اللازمة للموافقة على القرض تشمل صورة من الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق حديث لم يمر علىه 3 أشهر، وشهادة من جهة العمل بالدخل الشهري، وفاتورة من شركة السياحة مختومة بقيمة الرحلة حيث كل بنك يحدد بعض الشركات السياحية للتعامل معها كشرط لتمويل الرحلة.

ويعرض مصراوي شروط تمويل الرحلات السياحية في 3 بنوك وهم بنك مصر والقاهرة والتجاري الدولي.

أولًا- بنك مصر:

قيمة التمويل: تتراوح بين 3 آلاف جنيه كحد أدنى ويصل إلى 50 ألف جنيه بضمن الراتب ويرتفع إلى 100 ألف جنيه بضمان أوعية إدخارية.

نسبة الفائدة: تتراوح بين 18.5% إلى 22.5% متناقصة حسب تحويل الراتب من عدمه على البنك، ونوع الشركة التي يعمل بها العميل.

مدة سداد القرض: تتراوح بين عامين إلى 6 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: يبلغ ألف جنيه كحد أدنى.

سن العميل: يتراوح بين 21 عامًا إلى 65 عامًا من سداد آخر قسط.

ثانيًا- بنك القاهرة:

قيمة القرض: تتراوح بين 3 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه بشرط سماح الراتب بذلك.

نسبة الفائدة: 15% متناقصة.

مدة سداد القرض: تتراوح من 6 أشهر إلى عام.

الدخل الشهري: لا يقل عن 300 جنيه للموظف في الحكومة وألف جنيه في القطاع الخاص.

سن العميل: يتراوح من 21 عامًا إلى 60 عامًا من سداد آخر قسط للقرض.

ثالثا- البنك التجاري الدولي :(CIB)

قيمة القرض: تتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى 350 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة الفائدة: 21% متناقصة.

مدة سداد القرض: تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

سن العميل: يتراوح بين 21 عامًا إلى 60 عامًا عند سداد آخر قسط للقرض.