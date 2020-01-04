يبدأ من 974 جنيهًا.. كيف تحسب قسطك الشهري في مبادرة الإسكان المتوسط؟

كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك خلال الأيام القادمة في الترويج لمبادرة البنك المركزي التي أطلقها للتمويل العقاري لشريحة متوسطي الدخل بفائدة مدعومة نسبتها 10% متناقصة.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن الشهر الماضي عن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والتي يخصص لها 50 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، وذلك بسعر فائدة 10% (يحسب على أساس متناقص) لمدة حدها الأقصى 20 سنة.

وتتضمن الشروط الواجب توافرها في العميل المستفيد من المبادرة أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري في حالة كان فردا 40 ألف جنيه، وللأسرة 50 ألف جنيه.

كما تضمنت الشروط الواجب توافرها في الوحدة محل التمويل أن تكون بغرض السكن الدائم، وليست مرخصة للإسكان السياحي، وأن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترا مربعا، وأن يكون الحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20%، كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

ويتابين القسط الشهري لقرض الوحدة السكنية في المبادرة حسب قيمة القرض المقدمة من البنك، وفترة أجال سداد القرض، وإجمالي الدخل الشهري للعميل كما في الجدول التالي:

وبحسب الجدول فإنه حال ضخ البنك قرض بقيمة 100 ألف جنيه لعميل يبلغ الدخل الشهري له 2436 جنيه سيكون القسط الشهري 974 جنيهًا على فترة سداد 20 عاما، أو قسط شهري بقيمة 1083 جنيهًا على فترة سداد 15 عامًا، أو 1329 جنيهًا على فترة سداد 10 أعوام.

أما في حال بلغ القرض المقدم من البنك مليون جنيه ويبلغ الدخل الشهري للعميل 24.360 ألف جنيه يسدد العميل قسط شهري بقيمة 9744 جنيهًا علي فترة سداد 20 عاما، أو قسط بقيمة 10.832 ألف جنيه على فترة سداد 15 عاما، أو 13.292 ألف جنيه على فترة سداد 10 أعوام.

وحددت تعليمات البنك المركزي إن القسط الشهري في القرض لايتجاوز 40% من إجمالي الدخل الشهري للعميل.