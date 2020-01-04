بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب.. "عبد القادر" يخلف عبدالعظيم مؤقتاً

كتب-مصطفى عيد:

قرر محمد معيط وزير المالية، تكليف رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذي حدده القانون.

وقال الوزير في بيان صحفي اليوم السبت إنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية أمس القبض على رئيس مصلحة الضرائب بتهمة حصوله على منافع مادية وعينية.

وبحسب البيان أعطى معيط توجيهاته إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذي يُسهم في تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.

أوضح الوزير أن المشروع القومي لرقمنة المنظومة الضريبية يُحد كثيرًا من التدخل البشري، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام.

وأضاف أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها وفق أحدث الخبرات الدولية، وتمضي بقوة لاستكمال هذا المشروع الطموح الذي يستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.