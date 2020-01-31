بمثال توضيحي للسداد.. شروط قرض السيارات الصيني في بنكي الأهلي ومصر

كتبت - منال المصري:

سمحت البنوك بإدراج تمويل أغلب ماركات السيارات الصينية في برامج قروض السيارات، بعد انتشار استخدامها في السوق المصري، لانخفاض أسعارها مقارنة بالأنواع الأخرى.

وبدأت قروض السيارات تشهد انتعاشا طفيفا بعد قرار البنك المركزي بزيادة نسبة القسط الشهري إلى 50% بدلًا من 35% من إجمالي الدخل الشهري للعميل بداية من الشهر الماضي.

وتضع البنوك بعض الشروط المختلفة في تمويل السيارات الصيني عن الماركات الأخرى في قيمة القرض ومدة السداد ونسبة الفائدة، بما يتماشى مع حالة كل عميل سواء موظفًا أو مهنًا حرة بشهادة إثبات الدخل.

ونعرض شروط تمويل قرض السيارات الصيني في بنكي مصر والأهلي المصري مع إعطاء نموذج مصغر على قيمة القرض، وفترة السداد، والقسط الشهري عَلِي العميل.

1 - البنك الأهلي المصري:

قيمة القرض: تتراوح بين 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه حسب الدخل الشهري للعميل.

نسبة التمويل: لا تزيد على 70% من إجمالي قيمة السيارة التي تصل إلى 100% في السيارات غير الصيني.

مدة السداد: تتراوح بين عام وتصل إلى 7 سنوات في السيارات إسبرانزا، وبي واي دي.

نسبة الفائدة: 17.5% متناقصة.

المصاريف الإدارية: تتراوح بين 1.25% إلى 2% من إجمالي قيمة القرض حسب نوع مهنة العميل حكومة أو خاصًا أو مهنًا حرة.

الراتب الشهري كحد أدنى: 1500 جنيه شهريًا.

سن العميل: يتراوح بين 21 عامًا ويصل إلى 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

كيف تعرف قيمة القرض بهذه الشروط، (مثال توضيحي):

في حال الدخل الشهري للعميل 5 آلاف جنيه،ويرغب في قرض على 5 سنوات، تصل قيمة القرض إلى 98 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 2500 جنيه.

2 - بنك مصر:

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه حسب الدخل الشهري للعميل.

نسبة التمويل: تصل إلى 50% من إجمالي قيمة السيارة وتزيد نسبة التمويل عَلى بعض أنواع السيارات الصيني مثل إسبرانزا، وبي واي دي.

مدة السداد: من عام إلى 7 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: تتراوح بين 18.5% إلى 19.5% متناقصة حسب نوع وظيفة العميل.

المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض.

الراتب الشهري كحد أدنى: يتراوح بين ألف جنيه لموظف الحكومة وألفي جنيه للقطاع الخاص.

سن العميل: يتراوح بين 21 عامًا إلى 65 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

كيف تعرف قيمة القرض بهذه الشروط، (مثال توضيحي):

في حال الدخل الشهري للعميل 5 آلاف جنيه، ويرغب في قرض على 5 سنوات، تصل قيمة القرض إلى 105 آلاف جنيه، وبالفائدة يصل إلى 150 ألف جنيه، أي العميل يتحمل 50 ألف جنيه عبء الدين، ويبلغ القسط الشهري 2500 جنيه.