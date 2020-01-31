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أسعار السمك البلطي تتراجع 3 جنيهات للكيلو في أسبوع

01:25 م الجمعة 31 يناير 2020
أسعار السمك البلطي تتراجع 3 جنيهات للكيلو في أسبوع

أسعار السمك

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار أسماك البلطي والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما ارتفعت أسعار البوري اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع 3 جنيهات ليتراوح اليوم بين 20 و 25 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 100 جنيه و160 جنيها.

وارتفع سعر الجمبري الممتاز خلال الأسبوع 20 جنيها، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وظل سعر كيلو الكابوريا، ثابتا ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك أسماك البلطي السبيط الجمبري السمك المكرونة

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