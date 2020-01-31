تراجع البطاطس.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار البطاطس والكوسة في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي والفاصوليا، اليوم الجمعة، جنيها، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و 7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.