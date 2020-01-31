وزيرة الصناعة: توقيع مذكرات تفاهم مع كوريا الجنوبية لزيادة التعاون مارس المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من كوريا الجنوبية، يزور القاهرة خلال شهر مارس المقبل، لتوقيع مذكرات تفاهم لزيادة التعاون بين الجانبين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

ويضم الوفد الكوري، مسؤولون ورجال أعمال للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري وإستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما تتضمن الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات الدعم الفنى للصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب الوزيرة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع يون يوتشول سيفير كوريا الجنوبية بالقاهرة للترتيب للزيارة والإعداد لزيارة وزيرة التجارة الكورية للقاهرة خلال شهر فبراير المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا الجنوبية خلال المرحلة المقبلة، بحسب البيان.

وقالت الوزيرة إن هناك فرصا استثمارية متميزة بالسوق المصرى أمام دوائر الأعمال الكورية خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتلبية احتياجات السوق المصرى والتصدير لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من السوق الكوري كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول جنوب قارة آسيا وكذا إستخدام السوق المصرى كبوابة لدخول الصادرات الكورية لأسواق دول القارة الإفريقية.

ولفتت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعى بين مصر وكوريا الجنوبية خاصة فى مجال نقل الخبرات الصناعية الكورية للصناعة المصرية وتبادل الخبرات المصرية والكورية فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال يون يوتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن بلاده حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والصناعى المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، بحسب البيان.

وأشار إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر وكوريا إلى مشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والكورى على حد سواء.

وأشار يوتشون إلى إمكانية التعاون بين البلدين فى مجال إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر والتصدير للأسواق المجاورة خاصة وأن كوريا الجنوبية تمتلك خبرات كبيرة فى هذا الصدد.