البنك الإفريقي للتنمية يقرض 22 مليون دولار لشركة كوربليس للتأجير التمويلي

كتبت- منال المصري:

وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على ضخ قرض بقيمة 22 مليون دولار لشركة كوربليس للتأجير التمويلي لتوسيع عملياتها بالسوق المصري، بحسب بيان البنك.

وقال ستيفان نالتامبي، القائم بأعمال نائب رئيس قطاع القطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع في بنك التنمية الأفريقي، في البيان الصادر أمس الأربعاء، "إنه مع توقع نمو الطلب السنوي من الشركات المحلية، فإن سوق التأجير في مصر يحمل إمكانات هائلة للمستثمرين".

وأشار إلى أن القرض سيساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الزراعية والغذائية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة النظيفة، والصحة، والنقل والتصنيع.

وقالت مالين بلومبرج، مدير بنك التنمية الأفريقي في مصر، إن دعم شركات التأجير التمويلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تدخل في الأولويات الاستراتيجية الخمس العليا للبنك، وتحديدا إطعام إفريقيا وتصنيع إفريقيا وتحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا، بحسب البيان.

وشركة كوربليس للتأجير التمويلي مؤسسة مالية هي شركة غير مصرفية رائدة تقدم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات التأجير لمجموعة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، من خلال التأجير المباشر والبيع والإيجار إلى جانب منتجات التمويل المهيكلة.

وتسعى كوربليس إلى توفير تمويل بديل من خلال عقود الإيجار لمعالجة قيود التمويل في القطاع الخاص في مصر، بحسب البيان.