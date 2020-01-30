البنك الزراعي يبدأ إجراءات التعاقد مع 1300 موظف جديد لتغطية العجز في فروعه

كتبت- منال المصري:

قال البنك الزراعي المصري، في بيان اليوم الخميس، إن البنك بدأ إجراءات التعاقد مع المجموعة الأولى من العالمين الجدد لتغطية العجز في فروع القرى بكافة المحافظات، بعد اجتيازهم اختبارات المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي.

ويبلغ عدد المجموعة الأولى 1300 موظف، من إجمالي 2700 سيتم التعاقد معهم تباعا فور الانتهاء من تدريب المرحلة الأولى، بحسب بيان من البنك اليوم.

وأضاف البنك أنه سيبدأ في إجراءات تدريب مكثف للعاملين الجدد على أفضل الممارسات المصرفية المطبقة في القطاع المصرفي، من خلال التعاون مع أفضل الخبراء بالتنسيق مع المعهد المصرفي.

ووفقا للبيان، فإن مدة التدريب 3 أشهر منها جزء تطبيقي وعملي لصقل خبراتهم ومهارتهم قبل الانخراط في العمل بالفروع.