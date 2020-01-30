البنك الزراعي يشكل لجانا لمعالجة الديون المتعثرة والمشاركة بمبادرات المركزي

كتبت- منال المصري:

شكل البنك الزراعي المصري لجانا من المتخصصين في معالجة الديون المتعثرة بالمركز الرئيسي والمحافظات، لتفيعل مبادرات البنك المركزي لتسوية الديون المتعثرة للأفراد والشركات.

ووفقا لبيان البنك اليوم الخميس، فإن البنك شرح التيسيرات والإعفاءات التي وردت بالمبادرات، لمعالجة أكبر نسبة من هذه المحفظة، ويستهدف البنك تسوية 50% من المحفظة على الأقل بما يتوافق مع المبادرة.

وقال سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، في وقت سابق لمصراوي، إن البنك يخطط لإبرام تسويات بقيمة مليار جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزي للمتعثرين الأفراد، وذلك قبل نهاية يونيو المقبل.

وأضاف أنه من المخطط إجراء تسويات بنحو مليار جنيه المليار جنيه سيستفيد منها 50 ألف عميل متعثر بنسبة 50% من إجمالي محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك.