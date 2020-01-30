"مصر الجديدة للإسكان" تضيف نشاطي التطوير العقاري وتوزيع الكهرباء

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على إضافة نشاطي التطوير العقاري، وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.

وتبحث شركة مصر الجديدة للإسكان، في الوقت الحالي عن شريك استراتيجي لإدارة الشركة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقررت الشركة مد مهلة تلقي عروض المتنافسين على المشاركة في الإدارة حتى 21 فبراير2020.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في نهاية نوفمبر الماضي على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري استرشادا بالشروط الأساسية للتعاقد، كما اعتمدت كراسة الشروط وكذلك عقد المشاركة في الإدارة.

ويأتي اتفاق إسناد إدارة الشركة لشركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتتضمن عملية الطرح 10% لمستثمر استراتيجي "private equity" متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، بحسب بيان سابق من الشركة.