بعد تنفيذ صفقة استحواذ أوبر.. كريم تحتفظ بعلامتها التجارية

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة كريم، في بيان اليوم الجمعة، إنها ستحتفظ بعلامتها التجارية، في تقديم خدمات نقل الركاب عد إتمام صفقة استحواذ أوبر عليها.

وأكدت الشركة، رسميًا إتمام إجراءات عملية استحواذ أوبر على كريم مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي.

وأصبحت كريم نتوركس (منطقة حرة ش. ذ. م. م) الآن شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أوبر، ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري.

وسوف يواصل أحد مؤسسي كريم ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة بقيادة أعمال كريم، بإشراف مجلس إدارة يتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم، بحسب البيان.

وسوف تقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.

ومع إتمام الصفقة، تستحوذ أوبر على الأعمال الخاصة بكريم في مجال النقل والتوصيل والدفع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تضم أسواقا رئيسية من ضمنها مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

كما أن إجراءات الحصول على الموافقة على عملية الاستحواذ في باكستان وقطر والمغرب لا تزال جارية، ولن يتم إتمام الصفقة في هذه الأسواق في الوقت الحالي حتى يتم الحصول على الموافقات من الجهات القانونية المسؤول.، بحسب البيان.