أسعار الذهب في مصر تقفز 11 جنيها للجرام اليوم الجمعة

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر، 11 جنيها للجرام مرة واحدة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما ارتفع سعر الخام عالميا وسط توترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 690 جنيها مقابل 679 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 591.4 جنيه، وعيار 24 إلى 788.5 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5520 جنيها.

وجاءت الزيادة الكبيرة في الأسعار، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا إلى 1549 دولار للأوقية، بعد إعلان أمريكا قتل القيادي بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب نحو 2% في المعاملات الفورية، متجها صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.