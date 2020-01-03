تمويل شراء الخام.. المركزي يعلن تفاصيل جديدة بمبادرة دعم الصناعة

كتبت - منال المصري:

أعلن البنك المركزي، تفاصيل الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة، والتي تتضمن الحصول على تمويلات منخفضة الفائدة (10% متناقصة) وذلك في كتاب دوري صادر مساء أمس الخميس.

وكان أعلن طارق عامر خلال الشهر الماضي عن إطلاق مبادرة لتمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة مخفضة %10 للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار حنيه ففي الوضع الحالي للفائدة يتحمل البنك المركزي دعم بنسبة 4.75% ضمن المبادرة.

وقال طارق عامر، محافظ المركزي، في الخطاب الموجه للبنوك، إن تمويلات مبادرة القطاع الصناعي يتم توجيها إلى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن تمويل المبادرة هو تمويل رأسمالي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، بحسب الخطاب.

وتتضمن ضوابط المبادرة ألا يتم استخدام التمويل الجديد في تسديد تسهيلات قائمة، وفي حالة تعثر العميل سيتم محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة بالبنوك، كما تتضمن منح أفضلية للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات، وفقا لتصريحات سابقة لنائب محافظ البنك المركزي جمال نجم.

وتهدف مبادرة القطاع الصناعي زيادة نمو القطاع الصناعي بعد إتمامها إلى 7.5% سنويا بدلا من 5% حاليا، لترفع من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 5.2% إلى 5.7% سنويا، مع افتراض ثبات مساهمة بقية القطاعات في النمو.

كما أوضح الكتاب الدوري، أن مبادرة قطاع الصناعة تسمح بإمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين "المعثرين عن السداد" في الحصول علي تمويلات في المبادرة ذات الفائدة المدعمهة لمساعداتهم على عودتهم للعمل .

وذكر "العملاء غير المنتظمين يمكنهم الاستفادة من المبادرة في حال قيامهم بالسداد وفقا لشروط المبادرة الصادرة للعملاء غير المنتظمي التي تم إصدارها في 12 ديسمبر الماضي وفقا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل علي حه من قبل البنوك.

وكان البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلنوا الشهر الماضي عن تفاصيل مبادرة جديدة لإسقاط فوائد الديون علي جميع الشركات بشرط مديونيتهم تقل عن 10 ملايين جنيه ويلتزم العميل بسداد 50%من أصل المديونية مقابل إسقاط البنك جميع الفوائد المهمشة ورفع أسمه من قائمة العملاء المتعثرين لدي أي سكور.