يوم الملاذات الآمنة.. قفزة في الذهب والعملات والنفط بعد مقتل سليماني

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الملاذات الآمنة، من الذهب والعملات الأجنبية غير الدولار، بالإضافة إلى أسعار النفط، بعد مقتل قاشم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية، اليوم الجمعة.

كما قتل في الضربة الأمريكية أبو مهدي المهندس القيادي بالحشد العراقي، مما يصعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية نبأ الضربة، قائلة إن سليماني كان يضع خططا لمهاجمة الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.

العملات الآمنة

وارتفع سعر الين الياباني إلى أعلى مستوياته في شهور، كما صعدت سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط والذهب وسجل الين الياباني ذروته في شهرين عند 107.92 مقابل الدولار الأمريكي وزاد 0.5 بالمئة في أحدث سعر له.

ويُنظر إلى الين عادة كملاذ آمن من المخاطر، نظرا لوضع اليابان كأكبر بلد دائن في العالم. وتضخمت تحركات العملة أيضا في ظل معاملات هزيلة بسبب عطلة في طوكيو.

وصعد الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذا آمنا هو الآخر، إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند 1.0824 مقابل اليورو. وبلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في أسبوع أمام العملة الأوروبية الموحدة.

ونزلت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مسجلة 1.814% بعد صعودها إلى 1.946 في اليوم السابق. وترتفع أسعار السندات مع هبوط عوائدها.

وقال جيرمي ستريتش، مدير قسم العملات في سي.آي.بي.سي، إن تراجع العوائد الأمريكية يُظهر تراجعا عن التفاؤل الملاحظ يوم الخميس.

وأضاف أن المتعاملين يحسبون الآن حساب المخاطر الناجمة عن رد الجانب الإيراني. وتابع ”ما زلنا ننتظر ونراقب لمعرفة ما إذا كان رد الفعل سيكون بالدينامية التي تنبئ بها عناوين الأخبار الأولية".

الملاذ الأصفر

مع اشتعال التوترات قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز، ”الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم.“

وسجل السعر الفوري للذهب ذروته منذ الخامس من سبتمبر عند 1543.66 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان مرتفعا 0.8% إلى 1540.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو 1% إلى 1543.30 دولار للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب نحو 2% في المعاملات الفورية، متجها صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وتدعم المعدن أكثر بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمام الين الذي يعتبر ملاذا آمنا وذلك بفعل توترات الشرق الأوسط أيضا.

النفط يستجيب للتوترات

قفزت العقود الآجلة لخام برنت حوالي ثلاثة دولارات خلال تعاملات اليوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر، مستجيبة لمخاطر التوترات.

وبحسب وكالة رويترز، سجل خام القياس العالمي برنت 69.16 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر، لكنه انحسر لاحقا إلى 68.21 دولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار بما يعادل 3% بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار بما يعادل 2.8 بالمئة لتسجل 62.86 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 63.84 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ أول مايو أيار.