أوبر تعلن إتمام صفقة الاستحواذ على كريم مقابل 3.1 مليار دولار

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة أوبر، في بيان اليوم الجمعة، إتمامها بشكل رسمي لإجراءات عملية الاستحواذ على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار.

وبحسب البيان، أصبحت كريم نتوركس، شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أوبر، ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري.

وسيواصل أحد مؤسسي كريم ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة قيادة أعمال كريم، بإشراف مجلس إدارة يتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم، بحسب البيان.

ووفقا لبيان الشركة، سشتغل كل من أوبر وكريم خدماتهما الإقليمية وأسمائها التجارية بشكل مستقل.

ومع إتمام الصفقة، تستحوذ أوبر على الأعمال الخاصة بكريم في مجال النقل والتوصيل والدفع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تضم أسواقا رئيسية من ضمنها مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة إن إجراءات الحصول على الموافقة على عملية الاستحواذ في باكستان وقطر والمغرب لا تزال جارية، ولن يتم إتمام الصفقة في هذه الأسواق في الوقت الحالي حتى يتم الحصول على الموافقات من الجهات القانونية المسؤولة.

وكان جهاز حماية المنافسة والاحتكار، في مصر، وافق على صفقة الاستحواذ وحدد عددا من الضوابط والشروط لإتمام الصفقة، تتعلق بضمان عد زيادة الأسعار وحماية الركاب والسائقين.

وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر: "أتطلع إلى رؤية المزيد من الابتكار من شركة كريم بينما يواصلون العمل بشكل مستقل تحت قيادتهم الحالية. ومن خلال العمل بالتوازي".

وأضاف: "ستتمكن كِلا مِنصتينا من الاستفادة من الميزات الفريدة لكلٍ منهما، بما يعود بالنفع على السائقين والركاب والمدن التي نخدمها في منطقة الشرق الأوسط الكبير".

وقال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم قائلاً: "يمثل هذا اليوم بداية مرحلة جديدة لشركة كريم. والرحلة التي بدأناها قبل تقريباً عقد من الزمن لتبسيط حياة الناس في الشرق الأوسط الكبير لا تزال مستمرة".

وأضاف :"سيساهم ضم جهودنا إلى جهود أوبر في الوصول بشكل أسرع إلى هدفنا المتمثل في أن نصبح التطبيق الشامل للاحتياجات اليومية في المنطقة. نحن متحمسون للارتقاء بشركة كريم إلى آفاق جديدة بالتعاون مع أوبر، الشركة التي تدرك الفرصة الإقليمية الهامة، بالإضافة إلى دعم قيمنا وثقافتنا، ومشاركتنا الهدف الذي يدفعنا."

وتعتقد كلتا الشركتين أن إتمام هذا الاستحواذ سيوفر فرصة للتوسع في تنوع وموثوقية الخدمات المتوفرة من خلال تطبيقاتهم. وفيما يتعلق بالشركاء السائقين والكباتن، بحسب البيان؟

وترى الشركتان، أن الصفقة ستعمل على زيادة نمو الرحلات وتحسين الخدمات هي أمور من شأنها أن توفر فرص اقتصادية أفضل وتعزيز القدرة على توقع نسبة الأرباح من خلال استخدام وقت قيادة السائقين بشكل أفضل.