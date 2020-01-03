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البلطي يرتفع 6 جنيهات.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

11:34 ص الجمعة 03 يناير 2020
البلطي يرتفع 6 جنيهات.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

أسعار السمك

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار أسماك البلطي والكابوريا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما تراجعت أسعار البوري والمكرونة السويسي، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع بين جنيه و6 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 22 و28 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وزاد سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وزاد سعر الجمبري الممتاز خلال الأسبوع 20 جنيها، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و380 جنيها.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح بين 40 و50 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 6 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 50 و60 جنيهًا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

أسعار السمك أسماك البلطي سوق العبور

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