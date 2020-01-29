نجيب ساويرس يطلق مشروعا عقاريا جديدا في القاهرة الجديدة باستثمارات 100 مليار جنيه



كتب- عبدالقادر رمضان:

تصوير- مصطفى الشيمي

أطلقت شركة أورا ديفلوبرز، التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، مشروعًا عقاريا جديدا في القاهرة الجديدة على مساحة 400 فدان، باستثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه.

ويقع المشروع الجديد في امتداد شارع التسعين بالقاهرة الجديدة، على بعد دقائق من الجامعة الأمريكية.

وقال المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لأورا العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفيلوبرز، في بيان بمناسبة الإعلان عن إطلاق المشروع الجديد: "بعد النجاح الذي حققه مشروع "ZED" في مدينة الشيخ زايد، نحن نسعى لتقديم مشروع جديد في شرق القاهرة الجديدة يجمع ما بين الجمال والرفاهية والعملية في مشروع واحد".

وأضاف ساويرس: "نحن نتبنى الابتكار ونبحث عن مشروعات جديدة ولدينا سجل حافل في مجال خلق بيئة جميلة توازن بين التفكير الاستثنائي والتصميم رفيع المستوى، ونحن على قناعة بأن المشروع الجديد هو خطوة صحيحة ونحن متحمسون جدا لإطلاق مشروعنا الأول في القاهرة الجديدة."

وقال هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن استثمارات المشروع الجديد بالقاهرة الجديدة تصل إلى 100 مليار جنيه.



وأضاف أن المشروع سينفذ على 10 مراحل خلال فترة تتراوح بين 10 و12 سنة.

وأشار إلى أن الشركة ستبدأ في تنفيذ المشروع عقب صدور القرار الوزاري الخاص بالأرض، وإنهاء إجراءات التعاقد، موضحا أن الشركة سددت الدفعة الأولى من ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية.

وقال عبدالعظيم، إن المشروع يقام بنظام الشراكة مع الدولة، حيث تدفع الشركة ثمن الأرض كحد أدنى للدولة ضمن اتفاق الشراكة.

وتوقع عبدالعظيم، أن تتجاوز مبيعات المشروع 100 مليار جنيه، على مدار عمر المشروع.

وقال مروان زيور، مدير مبيعات الشركة إن الشركة ستبدأ مبيعات المرحلة الأولى من مشروع القاهرة الجديدة، في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن المرحلة الأولى ستتضمن حوالي ألف وحدة ما بين وحدات سكنية والفيلات، متوقعا مبيعات من هذه المرحلة بقيمة 6 مليارات جنيه.

وقال إن الوحدات ستكون بمساحات تتراوح بين 60 و250 مترا، والعمارات بأدوار تتراوح بين 5 و8 طوابق.

وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليا موقف السوق في القاهرة الجديدة لتحديد أسعار البيع في المشروع ومدد السداد المناسبة، لتكون تنافسية وسط منافسة قوية في هذه المنطقة.

وقال عبدالعظيم إن المشروع الجديد متعدد الأغراض ويسهم في خلق مجتمع ذاتي الاستدامة يضم وحدات سكنية، وتجارية، وإدارية في مكان واحد بالإضافة الى مركز تجاري على مساحة 70 ألف متر و نادي على مساحة 50 فدانا تبلغ استثماراته أكثر من 500 مليون جنيه، و مساحات خضراء.

وأشار إلى أن المشروع توجد فيه كل متطلبات الحياة والأنشطة الأساسية في وجهة واحدة، وسيضم المشروع وحدات ما بين فلل، وشقق سكنية، ودوبليكس بالروف وشقق بالروف.

وقال إن النادي سيضم حمامات سباحة وملاعب كرة القدم بحجمها القانوني وأخرى خماسية، بجانب صالة مغطاة، ملاعب إسكواش، وتنس و بادل بالإضافة الي ملعب داخلي متعدد الأغراض.

وإلى جانب المرافق الرياضية سيوفر النادي أيضاً مساحات خضراء واسعة، وذلك فضلاً عن منطقة للأطفال، ومبنى اجتماعي ومجموعة من المطاعم والمقاهي، بحسب ما قاله عبدالعظيم.

وقال عبد العظيم: "نحن نهدف إلى خلق وجهة جديدة من شأنها أن تكون جاذبة لكافة أنماط الحياة، وفكرتنا هي توفير مجتمع اَمن، ذاتي الاستدامة تتوافر فيه جميع أساسيات المعيشة، جميع الأعمار والأذواق، ليصبح علامة مميزة وسط كافة المناط المحيطة به".

وأضاف أنه من خلال هذا المشروع ستعمل أورا على دمج المناطق منخفضة وعالية الكثافة مما يعطي شعوراً بالراحة للعيش بشكل مختلف والتجول بأمان في وجهة متعددة الأغراض تجمع بين كل المكونات الضرورية المتوفرة للمقيمين والزوار.

وقال إن المشروع سيضم أيضا جامعة رياضية وكذلك مدرسة رياضية، لتقديم منتج مختلف وجذاب في المشروع.

وقال عمرو سمرة مدير العمليات في أورا ديفلوبرز العالمية إن الشركة تعمل في العديد من الأسواق مثل لندن وقبرص وغرينادا وباكستان ومصر.

وأضاف أن استثمارات مشروعات الشركة خارج مصر تتجاوز 2 مليار دولار.

وقال إن الشركة تعمل في مشروعات تتضمن مساحار سكنية وتجارية وإدارية، وفنادق.

وعن مشروع zed بالشيخ زايد قال عبدالعظيم إن الشركة نجحت في بيع 1500 وحدة حتى الآن من إجمالي 5 آلاف وحدة.

وقال إن الشركة تستهدف بيع 500 وحدة جديدة خلال العام الجاري.

وأعقب المؤتمر جولة في حديقة زد بالشيخ زايد بعد تطويرها وإقامة ملاعب رياضية حديثة ونلاهي ونتر وندر لاند.