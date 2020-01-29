المركزي يوافق لـ"أبوظبي الأول" على فحص بنك عوده مصر

كتبت- منال المصري:

كشفت مصادر مصرفية، في تصريحات خاصة لمصراوي، عن موافقة البنك المركزي على طلب بنك أبوظبي الأول لإجراء فحص نافي للجهالة لبنك عوده مصر تمهيدا لشرائه.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي يعمل حاليا على مراسلة مجموعة بنك أبوظبي الأول، وإخبارهم بالموافقة على إجراء الفحص النافي للجهالة.

وكان بنك أبوظبي الأول، أعلن الأسبوع الماضي، بدء مناقشات لشراء بنك عوده مصر، ضمن استراتيجية البنك للسعي نحو التوسع، كما قالت مجموعة عوده اللبنانية إن المناقشات حصرية مع أبو ظبي الأول.

وأشار البنك أن المباحثات لا تعني إتمام أو توقيع اتفاقية عملية الاستحواذ، مشيرا إلى هذه الصفقة المحتملة ضمن استراتيجيته للتوسع محلياً وعالمياً.

وجاء ذلك بعد ساعات من قول مصادر مصرفية مسؤولة، لمصراوي، إن ثلاثة بنوك إقليمية ناشطة في مصر، تدرس شراء فرع بنك "عوده" اللبناني في مصر من بينهم بنك أبوظبي الأول.

وأكدت المصادر أن صفقة شراء بنك أبوظبي الأول على بنك عوده مصر ستنتهي في غضون 3 أشهر نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها المجموعة اللبنانية تأثرا بالتوترات الأخيرة في بيروت.

وكانت مجموعة بنك عوده اللبنانية أكدت قبل أيام الدخول فى مفاوضات حصرية لبيع عملياتها فى مصر إلى بنك أبو ظبى الأول، في إطار تدبير تدفقات مالية تمكنها من التوافق مع متطلبات رقابية لمصرف لبنان المركزي.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية سابقة يوم الأحد الماضي، إن المركزي تلقى نهاية الأسبوع الماضي طلبًا من بنك أبوظبي الأول لفحص بنك عوده مصر.