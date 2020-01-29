الاستثمار القومي يضخ 1.3 مليار جنيه لتمويل "مونوريل" العاصمة الإدارية

كتبت- منال المصري:

وافق بنك الاستثمار القومي، على ضخ قرض بقيمة 1.3 مليار جنيه لتمويل قطار المونوريل العاصمة الإدارية، بحسب ما قاله محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك لمصراوي.

وأشار منتصر، إلى أن القرض يهدف لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للقطار السريع "مونوريل" الذي يساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ،شهد في أغسطس الماضي توقيع عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، بين وزارة النقل، وشركة بومبارديه.

وبحسب بيان سابق، لوزارة النقل، تبلغ القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروعي "المونوريل" 2،695 مليار يورو شاملة الضرائب والجمارك وجميع الأعباء الداخلية، وبعد خصم هذه الأعباء تصل التكلفة الحقيقية لـ2،217 مليار يورو.

ويعد المونوريل وسيلة نقل جماعي كثيفة أحادي السكة، ويسير على كمرة خرسانية معلقة، وتبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث حوالى مليون راكب يوميا، ويهدف منه تعظيم منظومة النقل الجماعى على مستوى الجمهورية بما فيها المدن الجديدة..

ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، فيما يتكون خط قطار مونوريل السادس من أكتوبر 12 محطة .

ومدة تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية تستغرق 34 شهرا بدءا من أول أغسطس الجاري، فيما يستغرق تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر 42 شهرا.